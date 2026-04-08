Pugni e morsi in faccia alla compagna mentre ha in braccio il figlio appena nato | 25enne arrestato a Ischia

A Ischia, un uomo di 25 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna mentre teneva in braccio il loro neonato di appena nove giorni. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe colpito con pugni e morso la donna durante l’episodio. La madre e il bambino sono stati coinvolti nell’aggressione, che si è svolta in un’abitazione dell’isola. I dettagli sull’intera vicenda non sono stati ancora resi noti.

Sull'isola di Ischia un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, mentre questa teneva in braccio il figlio, nato appena 9 giorni fa. La donna è stata medicata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Calci, pugni e schiaffi all’ex compagna: arrestato a Brescia x.com