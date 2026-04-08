Un uomo di origini dominicane è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con pugni, schiaffi e un morso mentre teneva in braccio il loro neonato. Durante le indagini sono stati raccolti diversi precedenti di violenza che non erano mai stati denunciati, tra cui schiaffi, morsi e capelli strappati. Gli episodi sono stati confermati anche da testimonianze e immagini raccolte dalle forze dell’ordine.

ISCHIA, 08 APR – Una giovane donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. È accaduto a Ischia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, 25 anni, di nazionalità dominicana, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe scatenato l’ennesima lite durante l’ora di cena. La discussione è rapidamente degenerata in violenza fisica: la donna sarebbe stata colpita più volte al volto e alla testa con pugni, mentre cercava di proteggere il neonato. Nel corso dell’aggressione, il 25enne avrebbe anche morso la compagna alla guancia, provocandole una ferita evidente e diversi ematomi al volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pugni e un morso alla compagna col neonato in braccio: arrestato dominicano

Pugni in testa e un morso alla compagna col neonato in braccio: emersi altri episodi di violenzaTempo di lettura: 2 minutiUna giovane donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni.

Pugni e morsi in faccia alla compagna mentre ha in braccio il figlio appena nato: 25enne arrestato a IschiaSull'isola di Ischia un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, mentre questa teneva in braccio il figlio,...

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Calci, pugni e schiaffi all’ex compagna: arrestato a Brescia x.com