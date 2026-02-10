E se fosse Carrick la soluzione dei problemi dello United?

Michael Carrick torna a far parlare di sé. Dopo aver indossato la maglia dei Red Devils per 464 partite, giocando circa 37mila minuti, si parla ora di un suo possibile ruolo come soluzione ai problemi della squadra. Le voci si fanno sempre più insistenti, e i tifosi sperano che possa portare nuova linfa al club.

Michael Carrick con la maglietta del Manchester United ha giocato 464 partite. Facendo un veloce calcolo a spanne sono all’incirca 37mila minuti di gioco. Quanti ve ne ricordate oggi? Carrick era uno di quei centrocampisti apparentemente senza qualità che sembravano specializzati nel fare le cose più semplici del gioco del calcio. Un’eminenza grigia. Alex Ferguson, con una frase alla Tony Soprano, lo aveva definito one of those unassuming quiet guys, «uno di quei ragazzi umili e silenziosi, che pensa solo a fare il suo lavoro e non perde mai il pallone». Già da giocatore, però, c’era qualcosa di eccezionale nell’ordinarietà di Michael Carrick. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

