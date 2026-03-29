Inske Weiman si prende il rosso più bizzarro dell'anno | afferra il pallone con entrambe le mani
Durante una partita tra PEC Zwolle e Ajax, l’attenzione si è concentrata su Inske Weiman, che ha ricevuto un rosso diretto per aver preso la palla con entrambe le mani, ignorando di essere già ammonita. L’episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti, dato che si trattava di un gesto insolito e particolare, che ha portato alla sua espulsione immediata dal campo.
Inske Weiman protagonista in negativo della sfida tra PEC Zwolle e Ajax: dimentica di essere ammonita e afferra la palla al volo con le mani. Secondo giallo e cartellino rosso per il fallo più bizzarro dell'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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