Inske Weiman si prende il rosso più bizzarro dell'anno | afferra il pallone con entrambe le mani

Durante una partita tra PEC Zwolle e Ajax, l’attenzione si è concentrata su Inske Weiman, che ha ricevuto un rosso diretto per aver preso la palla con entrambe le mani, ignorando di essere già ammonita. L’episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti, dato che si trattava di un gesto insolito e particolare, che ha portato alla sua espulsione immediata dal campo.