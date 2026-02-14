Lazio-Atalanta | rigore contestato Var conferma la decisione e infiamma il dibattito sul tocco di braccio

Durante la partita Lazio-Atalanta, giocata sabato 14 febbraio 2026 all’Olimpico, il rigore assegnato al 39’ minuto ha sollevato molte polemiche. La decisione è arrivata dopo un intervento del Var, che ha confermato il tocco di braccio di Cataldi, spostando gli equilibri del match. La scelta dell’arbitro ha diviso tifosi e analisti, che si sono subito confrontati sulla corretta interpretazione del fallo.

Un calcio di rigore assegnato al 39' minuto per un tocco di braccio di Cataldi ha cambiato il corso del match tra Lazio e Atalanta, disputato sabato 14 febbraio 2026 all'Olimpico. La decisione dell'arbitro Sacchi, confermata dal Var, ha scatenato le proteste della squadra capitolina e riacceso il dibattito sull'interpretazione del regolamento e il ruolo della tecnologia nel calcio. L'episodio decisivo: Zappacosta, Cataldi e la decisione arbitrale. L'azione che ha portato al rigore è nata da un'incursione sulla destra di Zappacosta.

Lazio - Atalanta, niente rigore sul mani di Zappacosta: la spiegazione di MarelliIn apertura di secondo tempo della sfida tra Lazio e Atalanta, i biancocelesti reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di Zappacosta in area di rigore, arrivato dopo un contrasto con Nuno.. lalaziosiamonoi.it

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos'è successo in Lazio-AtalantaEpisodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in ... adnkronos.com

