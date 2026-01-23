Macron scherza a Davos | È un periodo di pace stabilità e prevedibilità – Il video

Durante il summit di Davos, il presidente Macron ha scherzato sulla percezione di stabilità, affermando che attualmente si vive un periodo di pace e prevedibilità. Tuttavia, i dati riportano che nel 2024 si sono registrate oltre 60 guerre, un record storico. Un commento che invita a riflettere sulla complessità degli scenari internazionali e sulla differenza tra percezione e realtà.

(Agenzia Vista) Davos, 20 gennaio 2026 "È un periodo di pace, stabilità e prevedibilità. Nel 2024 ci sono state più di 60 guerre, un record assoluto. Anche se capisco che alcune sono già state risolte", scherza così Macron a Davos, ricevendo un applauso dal pubblico del Wef. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave – Il videoDurante il World Economic Forum di Davos, il presidente francese Macron ha sottolineato l'importanza di attrarre più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, soprattutto in settori strategici.

L’occhio nero di Macron: lui ci scherza su, ma i precedenti alimentano le voci maliziose… (video)Dopo l’immagine di Emmanuel Macron con un occhio ferito, l’episodio ha suscitato numerosi commenti e speculazioni.

