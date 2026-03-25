Psicologia le crisi personali per sensibilità e solitudine Podcast

Salve a tutti. Sono il dottor Loris Pinzani di Firenze e ci apprestiamo, come generalmente facciamo, a trattare argomenti di psicologia. Anche questa volta, come le precedenti ultime e precedenti, saranno più argomenti per cercare di coprire una vastità di interessi appena più ampia del di quello che potrebbe essere trattarne uno soltanto. E cominciamo subito con il primo, cioè quanto se dovessimo intitolare l'intelligenza e fluisce sul benessere nella vita. Sarebbe probabilmente logico o verrebbe comunque da pensare che una intelligenza accentuata possa produrre una qualità di vita migliore. Non è così e nell'esperienza di ognuno può essere riscontrato piuttosto cioè a dire possedere un'intelligenza intensa, adeguata, approfondita quanto riesce a far vivere meglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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