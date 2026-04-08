Il Paris Saint-Germain ha battuto il Liverpool 2-0 nel match di andata dei quarti di finale di Champions League giocato al Parco dei Principi. La partita si è decisa grazie alle reti di Doue e Kvaratskhelia. La squadra di Luis Enrique ha conquistato una vittoria che le consente di avvicinarsi alla qualificazione, mentre il Liverpool ha tentato di reagire senza riuscire a segnare. La sfida si è svolta sotto le luci di una notte europea.

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© Calcionews24.com - Psg Liverpool 2-0: nel segno di Doue e Kvaratskhelia, Luis Enrique vince e cuce un pezzo di qualificazione!

LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere.

Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique, è l’uomo Champions del PsgL'Equipe: è l'attaccante che gioca più minuti e infatti sta iniziando a sentire la stanchezza.

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Troppo PSG per il Liverpool, l’Atletico Madrid espugna Barcellona: doppio 2-0 nell’andata dei quarti di ChampionsIl PSG batte il Liverpool 2-0 al Parco dei Principi dominando la gara. Colpo dell’Atletico Madrid, che vince 2-0 in casa del Barcellona nell’andata dei quarti di Champions League. fanpage.it

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Serata di 2-0 in Champions League Il PSG supera il Liverpool in casa grazie alle reti di Doué e Kvaratskhelia. Letale, invece, l’Atletico Madrid che batte il Barcellona al Camp Nou . - facebook.com facebook

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