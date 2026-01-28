Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique è l’uomo Champions del Psg

Khvicha Kvaratskhelia si è preso il suo spazio nel PSG in meno di un anno. Con Luis Enrique in panchina, il georgiano ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento, soprattutto in Champions League. Tuttavia, nelle ultime settimane, sente la fatica delle tante partite ravvicinate e sembra aver bisogno di un po’ di respiro.

Khvicha Kvaratskhelia è diventato in un anno un calciatore fondamentale nel sistema di gioco di Luis Enrique, anche se il georgiano sta sentendo nelle ultime settimane la fatica dei tanti match ravvicinati. Stasera il Psg affronterà il Newcastle in Champions. L’Equipe scrive: Quando parla di mercato e di costruzione della squadra, Luis Campos ama usare il termine “puzzle” per descrivere la sua metodologia. Trovare gli elementi in grado di completare la squadra, non accumulare tanti giocatori uguali, riuscire a definire un quadro preciso: sono tutti aspetti imprescindibili messi in atto dal duo Campos-Luis Enrique fin dall’inizio della loro collaborazione al Paris Saint-Germain, nel 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, riflette con una battuta sulle sfide in Champions League, evidenziando il paradosso di affrontare squadre di quarta fascia con un livello di difficoltà elevato.

