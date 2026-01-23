Il mal di denti della sanità | Serve un pronto soccorso per le cure odontoiatriche

Il mal di denti può rappresentare un’emergenza inattesa, ma spesso le strutture di pronto soccorso non sono attrezzate per offrire cure odontoiatriche adeguate. A Lucca, alcuni pazienti segnalano tempi di attesa prolungati e percorsi complessi per ottenere un intervento tempestivo. Questa situazione evidenzia la necessità di servizi dedicati e di un miglioramento nell’organizzazione delle emergenze odontoiatriche, per garantire risposte più rapide e efficaci.

LUCCA "Vado al San Luca, al pronto soccorso, verso le otto di mattina, mi mandano al Campo di Marte e si fanno le 10. Il dottore finalmente mi visita intorno a mezzogiorno – è la testimonianza raccolta dai comitati sanità –. Dice che bisogna fare un piano terapeutico, per cui dovrò andare al CUP a prenotare una visita. Il mal di denti continua. E prenotare una visita significa aspettare circa un anno. Intanto il dottore suggerisce di prendere antibiotici e antidolorifici. Significa che li dovrò prendere per mesi, se non si libera un posto. Intanto il mal di denti mi fa impazzire. È da metà novembre che faccio avanti e indietro dal San Luca al Campo di Marte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

