Foggia medici a ' gettone' per non chiudere il pronto soccorso Pasqualone | Unica soluzione situazione critica

La mancanza di medici al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia deriva dalla crisi di personale e dalla difficoltà di reperimento di professionisti. Per evitare la chiusura temporanea, alcuni medici lavorano con contratti a gettone, spesso senza coperture assicurative adeguate. Il direttore sanitario ha confermato che questa soluzione rappresenta l’unica via d’uscita in una situazione ormai critica. La carenza di medici continua a mettere sotto pressione il servizio di emergenza.

Al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia la carenza di personale medico è diventata strutturale. A fronte di una pianta organica che dovrebbe contare 34 medici - spiega il Dg del Policlinico Giuseppe Pasqualone - oggi ne restano in servizio appena 16. Con un ulteriore pensionamento imminente, il numero è destinato a scendere a 15, meno della metà di quanto previsto. La situazione non è migliore a Lucera, dove al pronto soccorso risultano operativi soltanto 4 medici su 8 previsti. Numeri che raccontano una difficoltà ormai cronica nel garantire turni completi e continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Medici 'a gettone' in pronto soccorso a Foggia, Pasqualone: "Misura eccezionale e temporanea"Il Policlinico di Foggia impiega medici a chiamata nel pronto soccorso a causa della grave carenza di personale, una soluzione che solleva critiche dalle organizzazioni sindacali.

Gettonisti contro la carenza di medici al ‘Pronto Soccorso’ di Foggia, Usb: “Ecco perché scappano e vanno altrove”Le proteste dei gettonisti contro la mancanza di medici al ‘Pronto Soccorso’ di Foggia nascono dalla carenza di personale, che spinge molti a cercare alternative.

Policlinico di Foggia, critiche da Usb: Medici a gettone e caos organizzativo, così la sanità pubblica viene svendutaDuro affondo della Usb Sanità contro la gestione del Policlinico di Foggia.

Policlinico di Foggia, la denuncia della USB: «Gestione fallimentare, basta medici a gettone»

