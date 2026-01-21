Pronto Soccorso affollati Decaro incontra i dirigenti Asl in Regione | Pochi medici a disposizione

Il pronto soccorso in Puglia si trova di fronte a una crescente affluenza di utenti, accentuata dalla carenza di medici disponibili. Decaro ha incontrato i dirigenti delle Asl regionali per analizzare la situazione, evidenziando i principali punti critici e le difficoltà nel garantire un’assistenza tempestiva e efficace. La discussione ha messo in luce le sfide legate ai ‘colli di bottiglia’ che interessano le strutture in entrata e in uscita.

Pronto soccorso: Decaro e Pentassuglia, incontro con i dirigenti delle Asl Regione PugliaIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, hanno incontrato oggi i dirigenti delle Asl e degli Irccs pubblici per discutere della gestione e delle criticità dei pronto soccorso nella regione.

Pochi medici in pronto soccorso, Asl Lecce assume laureati senza specializzazioneL'ASL di Lecce ha annunciato l'assunzione di laureati senza specializzazione per incarichi semestrali nei servizi di pronto soccorso.

