Il 9 aprile si svolgerà l'incontro tra Fiorentina e Crystal Palace, valido per l’andata dei quarti di Conference League. La partita si giocherà in un momento in cui le due squadre si presentano con condizioni fisiche e mentali diverse, creando un confronto tra il ritmo più lento del campionato inglese e l’entusiasmo della squadra italiana.

Il 9 aprile Fiorentina e Crystal Palace si affronteranno nell’andata dei quarti di Conference League, ma le due squadre scenderanno in campo con condizioni fisiche e mentali opposte. Il Crystal Palace arriverà al match dopo ben 21 giorni di stop: l’ultima gara risale al 19 marzo, quando gli inglesi hanno battuto 2-1 L’AEK Larnaca nel ritorno degli ottavi. Situazione diversa invece per la Fiorentina, che dopo la pausa per le nazionali tornerà in campo contro il Verona, una sfida importante per provare a risalire la classifica e conquistare punti preziosi. Una condizione che può rappresentare un vantaggio in termini di ritmo gara, ma anche un rischio sul piano della freschezza fisica, con giocatori potenzialmente meno reattivi rispetto agli avversari. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Crystal Palace-Fiorentina: Tra il “letargo” inglese e la carica della viola

Articoli correlati

Glasner Crystal Palace: il tecnico lascerà il club inglese a fine stagione! Decisione presa, le sue parole scuotono la Premier LeagueUn fulmine a ciel sereno, o forse una cronaca di un addio annunciato, scuote la Londra calcistica, sponda Eagles.

Il Macclesfield, squadra di sesto livello inglese, ha eliminato il Crystal Palace dalla Fa CupIl calcio sa ancora stupire e ciò che è accaduto nel pomeriggio nel terzo turno di Fa Cup ne è la prova.

Contenuti e approfondimenti su Crystal Palace Fiorentina Tra il...

Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Ritorno ottavi di finale UEFA Conference League: Fiorentina ai quarti insieme a Crystal Palace, Strasbourg e Shakhtar; Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv; Quando gioca la Fiorentina in Conference League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale.

Prezzi biglietti Fiorentina-Crystal Palace: tutte le info sui quarti di Conference LeagueGli ottavi di finale con il Rakow sono stati più impegnativi del previsto ma, alla fine, la Fiorentina è riuscita a portare a casa il passaggio del turno. Il doppio 2-1 maturato tra andata e ritorno h ... tag24.it

Pagina 1 | Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tvSuperato l'ostacolo Rakow, la squadra di Vanoli è adesso chiamata ad affrontare le Eagles di Glasner: scopri tutte le info ... corrieredellosport.it

Dal 19 marzo al 9 aprile, data dell'andata dei quarti di finale di Conference contro la Fiorentina, il Crystal Palace non giocherà alcuna partita L'allenatore Oliver Glasner spiega come si muoveranno in questa pausa - facebook.com facebook

#Bologna e #Fiorentina sono le uniche due italiane ai quarti di una competizione UEFA. Gli appuntamenti: giovedì 9 aprile 21:00 Bologna - Aston Villa Crystal Palace - Fiorentina giovedì 16 aprile 21:00 Aston Villa - Bologna Fiorentina x.com