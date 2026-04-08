Promozione Pienza Acquaviva e Sinalunghese si giocano il futuro

Dopo due settimane di pausa, riprende il campionato di Promozione girone C con tre squadre provenienti dalla provincia di Siena che si preparano alle ultime sfide della stagione. Le squadre di Pienza, Acquaviva e Sinalunghese sono tutte impegnate in incontri fondamentali per definire il loro cammino futuro e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La competizione si riaccende in un momento decisivo del torneo.

Dopo due settimane di stop torna il campionato di Promozione girone C con le tre senesi a caccia dei rispettivi obiettivi. A sole tre giornate dal termine del campionato infatti Sinalunghese, Acquaviva e Pienza (in ordine di graduatoria) lottano per centrare rispettivamente la miglior posizione possibile per i playoff, la salvezza diretta e la qualificazione ai playout evitando la retrocessione immediata. Il Pienza, ultimo della classe a -1 dal Fiesole penultimo, domenica cerca punti a Rufina contro la seconda forza del campionato e ancora in corsa per la promozione diretta visto che la Casentino Academy è solo a +2. Ma la squadra di Camillucci, che la settimana scorsa ha disputato una amichevole col Sarteano, deve per forza fare risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Pienza, Acquaviva e Sinalunghese si giocano il futuro Leggi anche: Calcio Promozione. L’Acquaviva ci prova a casa dell’Alberoro. Pienza-Reggello e Sinalunghese-Cortona Calcio Promozione. Sinalunghese contro il Centro LebowskiIl turno numero 21 del girone C di Promozione Toscana si apre oggi con l’anticipo tra Montagnano e Resco Reggello.