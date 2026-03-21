Calcio Promozione L’Acquaviva ci prova a casa dell’Alberoro Pienza-Reggello e Sinalunghese-Cortona
Nel girone C di Promozione, tutte le squadre senesi scenderanno in campo domani alle 15. L’Acquaviva affronterà in trasferta l’Alberoro, mentre Pienza sfiderà il Reggello e Sinalunghese giocherà contro Cortona. Le partite rappresentano un momento importante della stagione e coinvolgono tutte le formazioni della regione. La giornata promette di offrire incontri decisivi per la classifica.
Il girone C di Promozione entra nel vivo. Domani in campo tutte le senesi con fischio d’inizio alle 15. Per l’ Acquaviva difficile trasferta ad Alberoro contro una formazione in piena corsa per i play-off. I biancoazzurri però si giocano molto delle speranze di evitare i play-out: mancano solo quattro giornate e ogni punto può essere determinante. Arbitra Filippo Serpentoni di Pistoia (Baldasseroni e Laci). Il Pienza si gioca tutto in casa contro il Resco Reggello che precede i biancorossi di quattro punti. Per la formazione di Camillucci un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa per i play-out. Arbitra Samuele Montagnani di Piombino (Anello – Russo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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