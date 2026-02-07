calcio promozione sinalunghese contro il centro lebowski

Questa sera, i tifosi della Sinalunghese si preparano a seguire una partita importante contro il Centro Lebowski. La squadra locale punta a consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per risalire. La sfida si gioca in un’atmosfera calda, tra entusiasmo e tensione, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Il turno numero 21 del girone C di Promozione Toscana si apre oggi con l’anticipo tra Montagnano e Resco Reggello. Una sfida che interessa sia l’ Acquaviva che il Pienza visto che il Reggello è come le due formazioni senesi in piena bagarre play-out. Il fanalino di coda Pienza deve però cercare di fare punti a prescindere domani alle 15 a Firenze nell’ostico campo della Settignanese, formazione di alta classifica. I biancorossi, rinvigoriti dal mercato invernale (che ha portato in dote il centranti pugliese Lorenzoni, giunto dall’Eccellenza lucana) cercano il colpo esterno per staccarsi dall’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Sinalunghese torna in campo oggi nella partita di Calcio Promozione, con un organico ridotto a causa di numerosi infortuni.

Nel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.

Calcio promozione. Colpo Sinalunghese. Ecco il portiere Lorenzo Bobini; PROMOZIONE Girone C; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 24 gennaio; Promozione: oggi l'incrocio tra due squadre di spessore. Sinalunghese a Foiano. Piccirillo tenta il colpo.

