Calcio Promozione Sinalunghese contro il Centro Lebowski
Questa sera, i tifosi della Sinalunghese si preparano a seguire una partita importante contro il Centro Lebowski. La squadra locale punta a consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per risalire. La sfida si gioca in un’atmosfera calda, tra entusiasmo e tensione, con i giocatori pronti a scendere in campo.
Il turno numero 21 del girone C di Promozione Toscana si apre oggi con l’anticipo tra Montagnano e Resco Reggello. Una sfida che interessa sia l’ Acquaviva che il Pienza visto che il Reggello è come le due formazioni senesi in piena bagarre play-out. Il fanalino di coda Pienza deve però cercare di fare punti a prescindere domani alle 15 a Firenze nell’ostico campo della Settignanese, formazione di alta classifica. I biancorossi, rinvigoriti dal mercato invernale (che ha portato in dote il centranti pugliese Lorenzoni, giunto dall’Eccellenza lucana) cercano il colpo esterno per staccarsi dall’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Sinalunghese Centro Lebowski
Calcio Promozione. Colpo Sinalunghese. Ecco il portiere. Lorenzo Bobini
La Sinalunghese torna in campo oggi nella partita di Calcio Promozione, con un organico ridotto a causa di numerosi infortuni.
Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festa
Nel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.
Ultime notizie su Sinalunghese Centro Lebowski
Argomenti discussi: Calcio promozione. Colpo Sinalunghese. Ecco il portiere Lorenzo Bobini; PROMOZIONE Girone C; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 24 gennaio; Promozione: oggi l’incrocio tra due squadre di spessore. Sinalunghese a Foiano. Piccirillo tenta il colpo.
