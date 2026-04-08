Un distributore di carburante situato in viale Lazzaro Papi è stato chiuso sabato 4 aprile a causa di irregolarità riscontrate durante un intervento delle forze di polizia. Le verifiche hanno evidenziato prezzi gonfiati, problemi relativi alla sicurezza e questioni sui contratti di lavoro. La sospensione dell’attività si è resa necessaria per tutelare i clienti e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Un distributore di carburante in viale Lazzaro Papi è stato sospeso dall’attività sabato 4 aprile. L’intervento della polizia è scattato a seguito di gravi irregolarità su prezzi, sicurezza e contratti di lavoro. L’operazione è partita da un controllo sui costi del carburante. Il diesel veniva venduto a 2,309 euro, una cifra superiore alla media di mercato. Per evitare che i clienti notassero lo scostamento, il cartellone dei prezzi medi regionali era stato coperto con dei fogli di carta, rendendolo invisibile. L’ispezione ha il coinvolgimento coordinato di diverse forze dell’ordine. Oltre alla polizia, sono intervenuti gli agenti della Guardia di finanza e il personale dei vigili del fuoco per verificare la conformità tecnica dell’impianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prezzi gonfiati e irregolarità: chiuso il distributore di viale Papi

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