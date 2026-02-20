Enoteca truffa | 400mila euro di multa per prezzi gonfiati e falsi

L’enoteca Bernabei di Roma ha ricevuto una multa di 400mila euro per aver applicato prezzi gonfiati e promozioni ingannevoli. La Guardia di Finanza ha scoperto che molti clienti pagavano di più rispetto ai prezzi reali, attirandoli con sconti falsi. I controlli hanno evidenziato pratiche commerciali scorrette, con etichette e offerte fuorvianti. La questione riguarda centinaia di consumatori che si sono sentiti truffati durante le visite al negozio. La multa rappresenta una delle sanzioni più alte mai applicate nel settore.

L'Enoteca e l'Illusione dello Sconto: 400mila Euro di Multa per Prezzi Gonfiati. L'enoteca Bernabei di Roma è stata sanzionata con 400.000 euro dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver praticato una strategia commerciale ingannevole. L'indagine ha rivelato come l'attività commerciale abbia sistematicamente indicato prezzi di listino superiori a quelli effettivamente applicati, creando un'illusione di sconto per i clienti. La vicenda, emersa a febbraio 2026, solleva interrogativi sulla trasparenza nel settore della vendita al dettaglio e sulla necessità di una maggiore tutela dei consumatori.