Pretty Woman | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Pretty Woman: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film del 1990, con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. La regia è di Garry Marshall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Edward Lewis è un affarista senza scrupoli, per lui conta soltanto il successo ed è specializzato nell’acquistare grosse società in dissesto per poi rivenderle spacciandole per un grande investimento. Trovandosi a Hollywood per concludere un affare, Edward dà un passaggio a una simpatica prostituta, Vivian Ward, in cambio di indicazioni per raggiungere la sua destinazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Pretty Woman 2 (2026) - Teaser Trailer | Richard Gere, Julia Roberts

Temi più discussi: Pretty Woman; Julia Roberts: Pretty Woman? Solo una versione funzionava davvero; Ricordi Laura San Giacomo, l’amica di Julia Roberts in Pretty Woman? Dopo il successo del film la sua vita non è stata più la stessa; Pretty Woman stasera su Rai1: la controfigura di Julia Roberts sul poster, il provino di Valeria Golino per il ruolo di Viv, 10 (+1) segreti.

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Pretty Woman dopo 35 anni continua ad essere un mito, nonostante tuttoPretty Woman continua ancora oggi a spopolare ogni volta che arriva in televisione o in streaming, e dopo 35 anni continua ad essere indicata come una delle più amate dal grande pubblico. Garry ... wired.it

Alle 21.30 "Pretty Woman" di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere | Edward Lewis, affascinante e spietato uomo d'affari, incontra per caso Vivian, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi, lui di una 'fidanzata' che lo accompagni agli eventi di lavoro. Na - facebook.com facebook

36 anni fa usciva al cinema Pretty Woman. x.com