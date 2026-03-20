Wonder Woman | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film Wonder Woman del 2017, diretto da Patty Jenkins. La pellicola racconta le avventure della protagonista, interpretata da Gal Gadot, e si concentra sulla sua lotta per proteggere il mondo. La trasmissione include dettagli sulla trama, il cast e le modalità di streaming disponibili.

Wonder Woman: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Wonder Woman, film del 2017 diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il quarto film del DC Extended Universe. Del cast fanno parte anche Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A Parigi, Diana Prince riceve da Bruce Wayne la foto originale di cui Lex Luthor aveva una copia digitale; nel biglietto egli chiede se un giorno gli racconterà la storia dietro alla foto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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