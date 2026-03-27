Wonder Woman 1984 | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Stasera su Italia 1 alle 21,30 va in onda Wonder Woman 1984, un film statunitense del 2020 diretto da Patty Jenkins. La pellicola fa parte della saga di Wonder Woman e ha come protagonista principale un’eroina dei fumetti. La trasmissione comprende informazioni sulla trama, il cast e i dettagli relativi alla visione in streaming.

Wonder Woman 1984: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Wonder Woman 1984, film statunitense del 2020 diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il nono film del DC Extended Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Una giovane Diana Prince partecipa a un evento atletico in onore della famosa Amazzone Asteria su Themyscira contro le Amazzoni più anziane. Dopo essere caduta da cavallo, Diana prende una scorciatoia e rimonta, ma manca un checkpoint. Antiope la allontana dalla competizione, spiegando che tutto ciò per cui vale la pena deve essere ottenuto onestamente. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Wonder Woman 1984: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1 Articoli correlati Wonder Woman: tutto quello che c’è da sapere sul filmWonder Woman: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Wonder Woman, film del... Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Memory, film del 2022 diretto da Martin Campbell. Film completo di azione in italiano – Wonder Woman | Critiche, fatti e opinioni Una raccolta di contenuti su Wonder Woman Temi più discussi: Wonder Woman 1984; Come Gal Gadot è diventata Wonder Woman: il folle allenamento della star con il personal trainer più richiesto a Hollywood; Wonder Woman, il cast del film con Gal Gadot stasera in tv; I film da vedere in tv dal 23 al 29 marzo 2026. Wonder Woman: ecco in che ordine guardare i film per capire la storia della supereroinaWonder Woman: ecco in che ordine guardare film e serie live-action, dalla cronologia interna al DCEU all’ordine di uscita completo ... tag24.it Quanti film di Wonder Woman esistono? Le differenze con la serie tvQuanti film di Wonder Woman esistono? Tutte le versioni live-action, differenze con la serie TV e come cambia Diana tra cinema e televisione ... tag24.it Per salvare l’umanità non basteranno i superpoteri… servirà tutto il suo coraggio Wonder Woman 1984, in prima serata su #Italia1! - facebook.com facebook IL DIVANO DEI GIUSTI – ITALIA 1 PASSA “WONDER WOMAN”, VERSIONE IPERFEMMINISTA DEI SUPEREROI DELLA DC x.com