Un collaboratore scolastico è stato destinatario di una misura cautelare con l’accusa di aver compiuto abusi su otto alunne. Secondo le indagini, avrebbe esercitato pressioni psicologiche, abbracci forzati e baci, anche in spazi isolati della scuola. Le accuse evidenziano comportamenti inappropriati, sfruttando la posizione di autorità per compiere atti di natura sessuale su minori.

Abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, minori trattenute in luoghi isolati della scuola, come aula magna e antibagni, il tutto approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Uno scempio, al momento in corso d’indagine, che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di un collaboratore scolastico di 28 anni, in servizio in un istituto comprensivo della bassa reggiana. E così, al netto del principio di presunzione d’innocenza, di fronte a certe notizie la cronaca si tinge di nero cupo, e il senso di protezione che ogni istituto scolastico dovrebbe garantire, si sgretola miseramente alla sua ombra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abbracci forzati, baci rubati e pressioni psicologiche: misura cautelare a un collaboratore scolastico per presunti abusi su 8 alunne

Reggio Emilia, “abusi sessuali su 8 alunne”: misura cautelare per collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico di Reggio Emilia è stato sottoposto a misura cautelare per aver abusato di otto alunne minorenni, inducendole a subire contatti fisici vari. Le indagini evidenziano comportamenti inappropriati all’interno dell’istituto, dove l’uomo avrebbe approfittato della sua posizione per isolare le minori e compiere atti di natura sessuale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela degli studenti e della sicurezza nelle scuole.

Collaboratore scolastico sospeso per presunti abusi su otto alunne minorenni: disposti obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno

Un collaboratore scolastico di un istituto comprensivo in Emilia Romagna è stato sospeso con obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno, nell'ambito di un'indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni. La situazione è attualmente al centro di un procedimento giudiziario, mentre le autorità competenti continuano le verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

"Molestò alunne",indagato collaboratore - Abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo e adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola. rainews.it