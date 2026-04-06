Elia Del Grande, soprannominato il killer della “strage dei fornai”, è di nuovo scomparso. Il 50enne residente nel Varesotto è stato coinvolto in precedenti episodi criminali e ora le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche in tutta Italia per rintracciarlo. La sua fuga ha generato una vasta attività di indagine e l’attenzione delle autorità, che cercano di localizzarlo il prima possibile.

Elia Del Grande è di nuovo in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, nel Varesotto, noto per essere stato l’autore della cosiddetta “strage dei fornai”, non è rientrato nel pomeriggio di domenica 5 aprile dal permesso pasquale concessogli dalla casa lavoro di Alba, dove stava trascorrendo un periodo di sei mesi svolgendo attività di volontariato in una mensa per i poveri. L’allarme è scattato immediatamente e le ricerche, partite dal Piemonte, sono state estese a tutta Italia, con particolare attenzione proprio a Cadrezzate, il comune dove Del Grande è nato e cresciuto. Si tratta della seconda fuga in sei mesi. Già lo scorso 30 ottobre si era infatti allontanato da una struttura analoga nel Modenese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della “strage dei fornai”: ricerche in tutta Italia

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga.

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Elia Del Grande è evaso di nuovo: nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso» x.com