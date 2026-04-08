Presentati i progetti vincitori del bando contributi 2026 e del festival musicale estivo
Oggi sono stati annunciati i progetti vincitori di due bandi pubblici dedicati alle politiche giovanili. Uno riguarda l’organizzazione di un festival musicale estivo, mentre l’altro è il bando “Contributi Giovani 2026”. Questi strumenti sono stati ideati per incentivare la partecipazione, la creatività e il protagonismo dei giovani, offrendo supporto a iniziative che coinvolgono le nuove generazioni. I progetti selezionati sono stati presentati ufficialmente nel corso di una conferenza pubblica.
Presentati oggi i progetti vincitori dei due avvisi pubblici dedicati alle politiche giovanili: il bando per l’organizzazione di un festival musicale estivo e il bando “Contributi Giovani 2026”, strumenti pensati per promuovere partecipazione, creatività e protagonismo delle nuove generazioni.Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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