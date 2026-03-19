Venerdì 20 marzo alle 10:00 presso il Roma Convention Center “La Nuvola” si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Scuole Contro il Razzismo”. L’evento si svolgerà in viale Asia 4044 e vede coinvolte diverse scuole della città che hanno partecipato al concorso. La giornata rappresenta la conclusione delle attività legate a questa iniziativa educativa.

Si svolgerà venerdì 20 marzo alle 10:00 presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, situato in viale Asia 4044, la Giornata finale del concorso “Scuole Contro il Razzismo”. Questo concorso è promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale con il sostegno dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Unar, nonché grazie alla preziosa collaborazione di Roma Capitale e dell’associazione “Un ponte per”. Siamo giunti alla seconda edizione di questa importante iniziativa. Un’iniziativa contro la discriminazione razziale. L’evento si inserisce nel percorso di candidatura della Città metropolitana nel programma Unesco delle Learning Cities e fa parte del programma della settimana di azione contro ogni forma di discriminazione razziale, promossa da Unar il 21 marzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scuole contro il razzismo, il 20 marzo la premiazione del concorso Citta’ metropolitana

Articoli correlati

Concorso nazionale Tricolore Vivo, edizione numero 20 in collaborazione con la Città Metropolitana di PalermoL’associazione Tricolore Vivo e l’AGe, Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e il...

Stop a Bullismo e Pirati della Strada. Nelle scuole la campagna di Pet Carpet, ACI Roma e Città Metropolitana di RomaIn occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l’associazione Pet Carpet, con il patrocinio della Città Metropolitana...

Aggiornamenti e notizie su Roma scuole contro il razzismo il 20...

Temi più discussi: Lunedì sarà sciopero nelle scuole di Roma: lezioni a rischio e disagi per le famiglie; SALTA IL CONVEGNO PRO SÍ AL REFERENDUM CON LE SCUOLE: STUDENTI E DOCENTI SMASCHERANO LA PROPAGANDA DI GOVERNO! - USB Pubblico Impiego; Roma ospita il tour sulla sicurezza stradale nelle scuole; Roma San Lorenzo, studentessa di 13 anni denuncia: Aggredita da un senza tetto mentre andavo a scuola.

Roma, a Monte Mario InControCulture 2026: tre giorni di eventi culturali, artistici e sportivi contro il razzismoIn coincidenza del 21 marzo, Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nel Municipio XIV di Roma (Monte Mario) è in arrivo InControCulture ... lapresse.it

Concorso Scuole contro il Razzismo Il 20 marzo alla Nuvola la giornata di premiazione finaleSi svolgerà il 20 marzo presso il Roma Convention Center La Nuvola la Giornata finale del concorso Scuole Contro il Razzismo ... lagone.it

La Roma che non ti aspetti esiste davvero. Non è quella dei monumenti… ma quella delle storie assurde, dei misteri nascosti e dei personaggi dimenticati. Domenica ti portiamo tra vicoli e segreti che anche molti romani non conoscono: la chiesa più inq - facebook.com facebook

L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como. #ASRoma x.com