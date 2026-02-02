Due arrestati dopo il decesso di uomo precipitato dal ottavo piano | indagini in corso su circostanze misteriose

Due uomini sono stati arrestati dopo la morte di un uomo di 31 anni, precipitato dal ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa a Pioltello. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause precise di quella caduta, che si presenta come un episodio ancora avvolto nel mistero. La vittima, colombiana, è caduta nel corso di un episodio che sta facendo discutere nella zona. La polizia ha fermato due persone, ma le motivazioni dell’incidente sono ancora da chiarire.

Un uomo di 31 anni, di nazionalità colombiana, è morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un palazzo in via Domenico Cimarosa a Pioltello, nella provincia di Milano. Il corpo è stato rinvenuto sabato 31 gennaio, nella serata, ai piedi del condominio. All'inizio delle indagini, l'ipotesi più probabile era quella del suicidio, soprattutto considerando il profilo della vittima: irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti penali. Ma l'esame del luogo del decesso ha subito messo in dubbio questa versione. I carabinieri della locale Compagnia hanno infatti trovato tracce di una violenta colluttazione all'interno dell'appartamento, con mobili rovesciati e segni di lotta sul pavimento.

