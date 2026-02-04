A Anguillara Sabazia, i familiari di Federica Torzullo si preparano per i funerali di sabato. La salma della donna è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia. La comunità del piccolo borgo alle porte di Roma si stringe intorno al dolore per questa tragedia.

**Federica Torzullo: la salma restituita alla famiglia, i funerali sabato a Anguillara** A Anguillara Sabazia, piccolo borgo alle porte di Roma, la communità si prepara per i funerali di Federica Torzullo, la donna assassinata a causa del suo rapporto con il marito, Claudio Carlomagno. La salma, rimasta in attesa presso l’ufficio del medico legale per oltre due settimane, è stata finalmente restituita alla famiglia. Il processo è andato avanti a ritmi serrati, con un procedimento giudiziario che ha visto il riconfermato affidamento del minore alla custodia dei nonni materni. Il sabato 4 febbraio 2026, la comunità locale ha celebrato il ritorno della salma, una cerimonia simbolica e dolorosa per una famiglia che ha perso la propria amata, ma anche per un territorio che ha visto il dramma di un omicidio in famiglia, al confine tra l’Italia centrale e la regione Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Torzullo: salma restituita alla famiglia, i funerali sabato a Anguillara

Approfondimenti su Federica Torzullo

A Anguillara Sabazia, la salma di Federica Torzullo sarà restituita alla famiglia.

Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Federica Torzullo trovata morta: indagato il marito #cronaca #news #perte

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex marito ad Anguillara; RAI-X, i Carlomagno e la morte atroce di Federica: il peso del silenzio e il fragore del lutto; Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo uccisa dall'ex marito ad Anguillara; Non c'entravano nulla Federica Torzullo, cosa sta emergendo in queste ore sui genitori di Carlomagno.

Anguillara, disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia: funerali sabatoA quanto apprende l’Adnkronos è stato dato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dal marito ... adnkronos.com

Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex marito ad AnguillaraLa salma di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio scorso, non è ancora stata restituita ai familiari, ma novità potrebbero arrivare ... fanpage.it

I dubbi sull'omicidio di Federica Torzullo sono tanti e oltre agli inquirenti i primi ad averli sono i familiari della povera vittima. Troppe cose non tornano. Ne parliamo ora a #Quartogrado facebook

Il figlio di Federica Torzullo resta coi nonni. L'avvocato: "Lettera del padre Serve filtro servizi sociali" x.com