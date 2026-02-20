Frana sulla Provinciale a Pracchia Paura fra la gente in caso di piena
Una frana sulla Provinciale di Pracchia ha provocato una grande buca, creando timori tra i residenti. La causa è una piena improvvisa che ha indebolito il terreno sottostante la carreggiata. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per evitare incidenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano i danni strutturali. I residenti temono che le piogge persistenti possano peggiorare ulteriormente la situazione. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre si cerca una soluzione definitiva.
C’è preoccupazione per la grossa buca apparsa al di sotto del piano stradale, nell’abitato di Pracchia. Il cedimento ha interessato la Provinciale 632, che collega la Statale 66 de Le Piastre con la 64 Porrettana e si è verificato nel tratto tra la stazione ferroviaria e la stazione dei carabinieri. Al momento, fa sapere l’ufficio strade della Provincia, non sembrano esserci rischi per la stabilità della strada, l’amministrazione ha già attivato le verifiche ed è previsto l’intervento di una ditta che provveda rapidamente a ripristinare il muro franato. Quello che desta apprensione è la possibilità di una piena che scaverebbe ulteriormente il cedimento mettendo a repentaglio la stabilità della strada, sulla quale c’è un notevole movimento di traffico pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
