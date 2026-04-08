Pozzuoli auto pagate e mai consegnate | la concessionaria sotto assedio

Una concessionaria di auto a Pozzuoli è stata presa d'assalto a causa di clienti che lamentano pagamenti effettuati ma senza ricevere le vetture promesse. Alcuni acquirenti riferiscono di aver versato somme di denaro e di non aver ancora ottenuto la consegna dei veicoli. La situazione ha attirato l'attenzione di numerosi clienti e si sono verificati momenti di tensione davanti alla sede dell'attività. Il proprietario dell'attività non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

È riuscito a malapena a salutare i suoi 900mila follower con il solito “Buongiorno famiglia mia” scandito insieme alla figlia ad apertura di un video promozionale da destinare a Tik Tok quando è scattata la protesta. Clienti provenienti da ogni parte della Campania hanno chiesto indietro i soldi delle auto pagate e mai ricevute. Nel mirino ieri mattina è finito il titolare di una concessionaria di auto usate a Bacoli, accusato di aver intascato decine di migliaia di euro per utilitarie e suv mai consegnati. Casi finiti all’attenzione di carabinieri, polizia e guardia di finanza e denunciati in tutta Italia dagli ignari clienti che nei mesi scorsi si erano recati presso l’autoparco di viale Olimpico attirati da prezzi convenienti e pagamenti senza busta paga. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pozzuoli, auto pagate e mai consegnate: la concessionaria sotto assedio Le macchine pagate e mai consegnate. Mauro Antonini, un’altra condanna: 15 mesi per bancarotta fraudolentaUn’altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini, uno degli eredi dello storico autosalone di Varedo salito alla ribalta delle... La banda delle auto mai pagate. Chieste condanne fino a 5 anni. Le rate intestate a prestanomePene fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’autoriciclaggio di auto, più di un...