Le macchine pagate e mai consegnate Mauro Antonini un’altra condanna | 15 mesi per bancarotta fraudolenta

Un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini, uno degli eredi dello storico autosalone di Varedo salito alla ribalta delle cronache per le vetture pagate dai clienti ma mai consegnate. Il Tribunale di Monza gli ha inflitto la pena di 15 mesi, in continuazione con quella già avuta di 3 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita, oltre al risarcimento dei danni al fallimento della società commerciale multimarche di auto con una provvisionale di 150mila euro, insieme al fratello Giuseppe. L'accusa contestata a Mauro Antonini risale a quando era amministratore unico della "Autosalone Felice" dichiarata fallita nel 2021 dopo la cessione nel 2016 in favore della "Autosalone Antonini".