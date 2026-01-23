Politiche sociali la Regione destina 800mila euro di fondi ministeriali ai servizi per la disabilità

La Regione Umbria ha annunciato un finanziamento di 880 mila euro provenienti da fondi ministeriali, destinati a rafforzare i servizi rivolti alle persone con disabilità grave. Questa misura mira a migliorare l’assistenza e le opportunità di inclusione, garantendo un sostegno concreto alle famiglie e alle strutture coinvolte. La decisione fa parte delle politiche sociali volte a promuovere l’uguaglianza e il benessere di tutte le persone con bisogni specifici.

La presidente Proietti: "Non possiamo permettere che i ritardi burocratici mettano a rischio i progetti di vita dei più fragili" La Regione Umbria ha deciso di stanziare 880mila euro di fondi ministeriali per potenziare i servizi destinati alle persone con disabilità grave. Le risorse, derivanti dal fondo del ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, sono state stanziate per integrare e rafforzare il programma operativo regionale "Dopo di noi" della legge 112 del 2016. Il rallentamento nell'erogazione dei fondi da parte del ministero ha indubbiamente rallentato organizzazione e progettazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità, creando di fatto alcune problematiche.

