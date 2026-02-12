Poste Italiane | in 5 uffici postali della provincia di Frosinone le cartoline per gli innamorati

Poste Italiane ha messo a disposizione due cartoline filateliche per la Festa degli Innamorati. In cinque uffici postali della provincia di Frosinone, i clienti possono comprare le cartoline dedicate a San Valentino. L’azienda celebra anche quest’anno questa ricorrenza con un tocco colorato e speciale.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche. Una cartolina è in formato standard mentre l’altra cartolina, dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, è stata realizzata come un vero e proprio puzzle che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. La destinataria o il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire così il messaggio d’amore. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Poste Italiane

A Avellino e dintorni, gli uffici postali distribuiscono le cartoline di San Valentino.

Da oggi, nei cinque uffici postali della provincia di Frosinone, è disponibile il nuovo Libro dei Francobolli 2025 di Poste Italiane.

