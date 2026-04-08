Poste Italiane ha annunciato l'avvio della terza edizione del premio giornalistico TgPoste, con scadenza prevista per il 30 giugno 2026. La manifestazione si rivolge a giornalisti e professionisti dell'informazione che intendono partecipare con articoli, servizi televisivi o radiotelevisivi. La partecipazione è aperta fino alla data stabilita e il premio riconosce i contributi più significativi nel settore dell'informazione.

Il premio giornalistico TgPoste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno 2026 sarà possibile candidarsi all’iniziativa promossa da Poste italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore sarà una giuria di eccellenza formata dai direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali. Premio giornalistico TgPoste 2024 (Ansa). Come candidarsi, chi può partecipare e cosa si vince. Il premio è aperto agli under 35 iscritti all’ Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Poste italiane lancia la terza edizione del premio giornalistico TgPoste

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Poste italiane: al via la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste x.com

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