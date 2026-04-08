Poste italiane lancia la terza edizione del premio giornalistico TgPoste
Poste Italiane ha annunciato l'avvio della terza edizione del premio giornalistico TgPoste, con scadenza prevista per il 30 giugno 2026. La manifestazione si rivolge a giornalisti e professionisti dell'informazione che intendono partecipare con articoli, servizi televisivi o radiotelevisivi. La partecipazione è aperta fino alla data stabilita e il premio riconosce i contributi più significativi nel settore dell'informazione.
Il premio giornalistico TgPoste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno 2026 sarà possibile candidarsi all’iniziativa promossa da Poste italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore sarà una giuria di eccellenza formata dai direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali. Premio giornalistico TgPoste 2024 (Ansa). Come candidarsi, chi può partecipare e cosa si vince. Il premio è aperto agli under 35 iscritti all’ Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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