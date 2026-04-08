Poste Italiana rinnova gli uffici di Villafranca Padovana e Vigodarzere

Oggi, mercoledì 8 aprile, sono iniziati i lavori di rinnovamento negli uffici postali di Villafranca Padovana e Vigodarzere. Poste Italiane ha confermato che gli interventi mirano ad aggiornare le strutture per offrire servizi più efficienti e migliorare l’accoglienza ai clienti. I lavori prevedono interventi di ammodernamento all’interno e all’esterno delle sedi, senza comunicare eventuali date di fine lavori.

Oggi, mercoledì 8 aprile, prendono il via gli interventi di ammodernamento negli uffici postali di Villafranca Padovana e Vigodarzere, con l'obiettivo di «migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza», hanno spiegato da Poste Italiane.Le due sedi sono inserite nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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