Calciomercato Inter conferme sul post Sommer Moretto | Il favorito è lui

Il calciomercato dell’Inter si concentra sulla scelta del portiere per la prossima stagione. Con l’approssimarsi dell’estate, la dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente i profili più idonei a sostituire Sommer, considerando sia le caratteristiche tecniche che le potenzialità di crescita. Moretto ha confermato il favorito, evidenziando l’importanza di individuare un investimento strategico per il futuro del club.

Calciomercato Inter. Il tema del portiere del futuro continua a tenere banco in casa Inter. Con l'orizzonte estivo che si avvicina, la dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione il profilo giusto su cui costruire il dopo- Sommer, individuando caratteristiche tecniche e prospettive di crescita ideali per il nuovo ciclo. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando come il club stia già lavorando in maniera concreta: " L'Inter sta lavorando intensamente per il portiere del futuro ", ha spiegato il giornalista, sottolineando come il dossier sia già ben avviato e monitorato con grande attenzione.

Calciomercato, Moretto rivela uno dei nomi seguiti dall’Inter per il post Sommer: sul 2002 c’è anche il MilanNel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha intervistato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato uno dei nomi seguiti dall’Inter per il ruolo di vice Sommer.

