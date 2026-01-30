Calciomercato Inter contatti per Jones del Liverpool | il giocatore ha già detto sì

L’Inter sta facendo passi avanti per rinforzare il centrocampo. I contatti con il Liverpool per Curtis Jones sono già in corso, e il giocatore avrebbe dato il suo ok all’operazione. Nel frattempo, l’attenzione rimane su Frattesi, che potrebbe lasciare Milano per il Nottingham Forest. La situazione è in evoluzione, e i tifosi aspettano novità ufficiali.

Calciomercato Inter. L'Inter si prepara a un possibile cambio in mezzo al campo qualora Davide Frattesi dovesse salutare Milano per approdare al Nottingham Forest. Il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra porta a Liverpool e risponde al nome di Curtis Jones, centrocampista inglese che proprio oggi compie 25 anni. Sotto la gestione di Arne Slot, Jones ha trovato spazio con continuità in stagione, collezionando 29 presenze complessive e un assist, confermandosi come un elemento affidabile e duttile nella mediana dei Reds. Prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento all'Inter, aprendo concretamente alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra.

