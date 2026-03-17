Porto-Stoccarda Europa League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol e spettacolo al Do Dragao?

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida di Europa League tra Porto e Stoccarda al Do Dragao. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i tifosi si aspettano gol e spettacolo. Il Porto, dopo un periodo difficile, ha riacquistato fiducia e si trova in una posizione favorevole in campionato, grazie alle recenti vittorie negli scontri diretti contro le squadre di Lisbona.