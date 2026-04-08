Dopo le vacanze di Pasqua, gli studenti riprendono le lezioni e i genitori sono tornati al lavoro, molti già da martedì. In Lombardia, sono attesi nei prossimi mesi alcuni ponti e weekend prolungati che coinvolgeranno diverse date. Questi periodi di pausa rappresentano un’opportunità per pianificare viaggi o semplici momenti di relax, mentre le scuole e le autorità locali aggiornano i calendari delle festività e dei ponti.

Gli studenti tornano oggi a scuola dopo le vacanze di Pasqua iniziate giovedì scorso. I genitori, generalmente, sono già rientrati in ufficio martedì, smaltite le classiche grigliate del Lunedì Santo. La domanda è d’obbligo, puntando gli occhi al calendario e immaginando un viaggio o una semplice pausa casalinga per stare in famiglia: quando sarà il prossimo ponte? Le prossime festività. Mancano pochi giorni al 25 Aprile, giorno della Liberazione. La festività nazionale cade però di sabato e non offre occasione per il canonico weekend lungo. Bisognerà attendere la settimana successiva: il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori, coincide con un venerdì, ideale per un ponte di fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponti e weekend lunghi in Lombardia: quando saranno i prossimi?

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