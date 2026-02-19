La chiusura delle scuole dal 2 al 7 aprile deriva dalla necessità di consentire a studenti, insegnanti e famiglie di prepararsi alle festività pasquali e di gustare le tradizionali uova e colombe. Quest’anno, il calendario scolastico ha portato anche weekend lunghi e ponti strategici fino al 2 giugno, creando opportunità per viaggi e momenti di relax. Con l’arrivo delle giornate più lunghe e il profumo di primavera, molte persone pianificano già le prossime settimane di pausa. La pausa pasquale si avvicina e si fa sentire nelle routine di tutti.

Q uando le giornate iniziano ad allungarsi e il profumo di marzo si fa sentire nell’aria, il pensiero di chi vive il mondo della scuola, che si tratti di studenti, docenti o genitori, corre inevitabilmente a una data precisa: la Pasqua. Nel 2026, il calendario si presenta come un prezioso alleato, una sorta di boccata d’ossigeno necessaria per affrontare con la giusta energia i mesi finali dell’anno accademico, quelli che portano dritti verso gli scrutini e gli esami di Stato. Uova e colombe pasquali volano sulle tavole (e i prezzi con loro) X Pasqua 2026, quando cade quest’anno. Quest’anno la festività religiosa cade in una posizione che gli esperti definiscono “media”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scuole chiuse dal 2 al 7 aprile per scartare le uova e mangiare la colomba, ma non solo. Il calendario scolastico di quest'anno regala weekend lunghi e ponti strategici fino al 2 giugno

Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugnoScopri il calendario scolastico 2026 con tutte le date ufficiali per le vacanze e i ponti nelle diverse regioni italiane.

Meteo Roma, temporali e allerta vento fino a domani: scuole chiuse a Frosinone. Ma dal weekend cambia tuttoUna perturbazione si muove sul Lazio, portando pioggia e vento forte a Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.