Autovelox mobili in Lombardia | dove e quando saranno i controlli della velocità

Da ilgiorno.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autovelox mobili in Lombardia saranno impiegati in diverse zone e periodi per garantire la sicurezza stradale. È importante rispettare i limiti di velocità, soprattutto in condizioni di maltempo o su strade ghiacciate, per prevenire incidenti. Informarsi sui controlli può contribuire a mantenere un comportamento di guida responsabile e conforme alle norme vigenti, contribuendo a una circolazione più sicura per tutti gli utenti della strada.

Milano, 26 gennaio 2026 –    Massima attenzione mentre siete al volante a i tratti ghiacciati, non solo in montagna, alla pioggia e alla nebbia  ma soprattutto rispettate i limiti di velocità indipendentemente dalle condizioni meteo. Ecco dove saranno da lunedì 26 gennaio 2026 a domenica 1 febbraio su   strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili   della   Polizia Stradale. Non dimenticatevi che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è  la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Il velox è posizionato in via Flaminia (foto di repertorio) Polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

autovelox mobili in lombardia dove e quando saranno i controlli della velocit224

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia: dove e quando saranno i controlli della velocità

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno questa settimana i controlli della velocità

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostrade; Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino a domenica 25 gennaio.

autovelox mobili in lombardiaAutovelox mobili in Lombardia: dove e quando saranno i controlli della velocitàI limiti di velocità, le multe e il taglio dei punti patente per chi non li rispetta ma anche quando le sanzioni degli autovelox sono contestabili ... ilgiorno.it

autovelox mobili in lombardiaAutovelox mobili in Lombardia e a Como, doppi controlli sulla Tangenziale: dove sono fino al 25 gennaioControlli sulla Tangenziale di Como in due giornate. L’elenco completo delle postazioni, con tutte le date, in regione ... quicomo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.