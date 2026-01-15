Ho tenuto duro per 5 anni ma non c’erano altre soluzioni Com’è andata? Con tutti quegli oppioidi… | Alessandra Drusian dei Jalisse si è operata Le immagini dall’ospedale

Alessandra Drusian dei Jalisse ha condiviso alcune immagini dal suo ricovero ospedaliero, dove si è sottoposta a un intervento di protesi all’anca. Dopo cinque anni di sofferenze, ha deciso di intervenire per migliorare la qualità della vita. La sua scelta riflette l’importanza di prendersi cura della salute e di affrontare con serenità i percorsi medici necessari.

Alessandra Drusian dei Jalisse ha pubblicato alcune fotografie dall’ospedale dov’è stata ricoverata per un’ operazione di protesi all’anca. “Mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute “, ha dichiarato la cantante, che lo scorso 8 gennaio ha deciso di sottoporsi all’intervento, posticipato per anni. Drusian ha raccontato di aver finora attenuato il dolore grazie a fisioterapie e infiltrazioni, poi ha deciso di passare alla chirurgia. L’artista ha spiegato: “ Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

