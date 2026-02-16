Arezzo e i colpi in villa tra ‘coprifuoco’ e terrore dei ladri Qui siamo tutti nel mirino dei banditi in trasferta

Arezzo, 16 febbraio 2026 – I furti nelle ville della zona si sono intensificati negli ultimi giorni, e le autorità hanno deciso di imporre il coprifuoco alle 18 per cercare di arginare la situazione. I residenti raccontano di sentirsi insicuri, soprattutto quando i banditi entrano nelle case e scappano prima che arrivi la polizia. Una famiglia ha già subito due tentativi di furto in una settimana, e molti temono che la situazione possa peggiorare.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – “Qui alle 18 scatta il coprifuoco. Viviamo nel terrore dei ladri che non si fermano davanti a niente". Carlo Buricchi è una delle vittime dei pendolari del crimine, balordi che arrivano da fuori provincia, spesso da Roma, con la via di fuga a portata di mano: l’Autosole. Nel mirino la zona a sud di Arezzo, tra Sant’Andrea a Pigli, Policiano e Frassineto, una delle più colpite dai malviventi. È qui che la gente ha paura, è qui che alcune famiglie si sono organizzate con chat sui social per segnalare ogni movimento sospetto, perfino se le luci nel giardino del vicino funzionano o se il cancello è spalancato in maniera anomale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

