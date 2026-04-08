Pompe a secco e benzina finita | rifornimenti in ritardo cosa sta succedendo
Nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 aprile, sono state segnalate difficoltà nei rifornimenti di carburante. Alcuni distributori risultano senza benzina e molti automobilisti si sono trovati a dover cercare alternative per fare rifornimento. La situazione ha generato disagi tra chi si sposta quotidianamente e dipende dal carburante per le proprie esigenze.
Distributori senza benzina e automobilisti costretti a cercare alternative. È quanto emerge dalle segnalazioni arrivate nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 aprile. A confermare il quadro di difficoltà è il gestore della Eni Station di Santa Caterina, che racconta una situazione iniziata già nei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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