Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna | cavi danneggiati cosa sta succedendo

Da questa mattina, i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Bologna Centrale sono in grande difficoltà. Un guasto ai cavi ha causato ritardi e cancellazioni, creando disagi tra i pendolari. La circolazione ferroviaria è stata sospesa in alcune tratte, e le squadre tecniche stanno lavorando per riparare i danni. La situazione resta difficile, e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Bologna, 7 febbraio 2026 – La circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in un punto - in superficie - che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea AV di Bologna. Secondo quanto si apprende, i tecnici intervenuti dopo la segnalazione della sala operativa bolognese – con la sospensione temporanea per circa 45 minuti dei treni - hanno rilevato un danneggiamento che non sarebbe riconducibile a un guasto accidentale. Per poter permettere ai tecnici di operare, tutti i treni alta velocità a Bologna al momento passano e fermano sui binari di superficie con ripercussioni sul traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Bologna Centrale

Questa mattina a Roma si sono verificati disagi nei collegamenti ferroviari, con alcuni treni che si sono fermati alla stazione Tiburtina anziché a Termini.

Questa mattina un incendio si è sviluppato vicino alla stazione di Pesaro, causando caos tra i pendolari.

#Treni | #Avvisi | Linea #Bologna - #Firenze Domenica #8febbraio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra #Bologna Centrale e Pianoro, dalle 9:30 alle 12:30 circa, per la rimozione di un residuato bellico https://buff.ly/IllNxVD #Luceverde facebook

