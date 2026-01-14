Ferrari in grave ritardo sulla nuova macchina Vasseur furioso | cosa sta succedendo a Maranello
Da Maranello emergono segnali di preoccupazione riguardo allo sviluppo della nuova Ferrari, considerata in ritardo rispetto ai piani iniziali. Fred Vasseur si mostra visibilmente irritato, mentre si intensificano le tensioni tra i diversi reparti, motoristi e telaisti. Questa situazione potrebbe influire sulla preparazione della squadra in vista della prossima stagione, sollevando interrogativi sulle tempistiche e sulla strategia complessiva del team.
Gli spifferi che escono da Maranello disegnano uno scenario preoccupante: la Ferrari sarebbe "in grave ritardo" sulla nuova vettura, Fred Vasseur furioso, "la lotta tra motoristi e telaisti già scoppiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
