Ferrari in grave ritardo sulla nuova macchina Vasseur furioso | cosa sta succedendo a Maranello

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Maranello emergono segnali di preoccupazione riguardo allo sviluppo della nuova Ferrari, considerata in ritardo rispetto ai piani iniziali. Fred Vasseur si mostra visibilmente irritato, mentre si intensificano le tensioni tra i diversi reparti, motoristi e telaisti. Questa situazione potrebbe influire sulla preparazione della squadra in vista della prossima stagione, sollevando interrogativi sulle tempistiche e sulla strategia complessiva del team.

Gli spifferi che escono da Maranello disegnano uno scenario preoccupante: la Ferrari sarebbe "in grave ritardo" sulla nuova vettura, Fred Vasseur furioso, "la lotta tra motoristi e telaisti già scoppiata". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare

Leggi anche: Minardi e la Ferrari: «Vasseur impari l’italiano e fossi in Maranello starei a sentire un po’ di più Hamilton»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il ruggito Audi e il ritardo della Ferrari (e non solo); F1 | Team in ritardo per i test di Barcellona: arriva una novità riguardante la Ferrari; F1 | Un “top team” in grave ritardo: le ultime dal paddock in vista dei test di Barcellona.

ferrari grave ritardo nuovaFerrari SF-26 in ritardo, è corsa contro il tempo: Maranello cambia strategia e Newey mette a dieta l'Aston Martin - 26 starebbe affrontando modifiche dell’ultimo minuto che hanno reso necessari ulteriori test di verifica e che ne avrebbero rallentato la fase di assemblaggio ... sport.virgilio.it

ferrari grave ritardo nuovaFerrari SF-26: tra sviluppi, dubbi e un anno che non ammette alibi - Questa settimana, si inizia ad alzare il sipario sulla nuova stagione di Formula 1. msn.com

ferrari grave ritardo nuovaF1 | Ferrari: nessun ritardo sulla SF-26, il fire up previsto a fine settimana - La squadra del Cavallino sta rispettando tutte le tempistiche che erano state programmate: la rossa, pur ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.