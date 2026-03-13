Finger Food Festival e cioccolato ’Mercantinfiera’ ed esposizioni

Questo fine settimana si presenta ricco di eventi tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con il Finger Food Festival, la fiera del cioccolato Mercantinfiera e varie esposizioni. Sono in programma numerose iniziative che coinvolgono diverse città e province, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura per i visitatori. Le manifestazioni si svolgono in diverse location, attirando un pubblico vario e interessato.

Altro fine settimana ricco di appuntamenti mentre si avvicina la primavera. Tanti gli eventi a Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e nelle rispettive province. A Modena, il passato è al centro del trekking urbano per scoprire ‘Modena sotto le bombe’, partendo alle 15 da Palazzo dei Musei, con Giulia Dodi dell’Istituto storico. A Benedello, domenica, va in scena una tradizione risalente al 18° secolo: il ‘Rogo della Vecchia’, tra balli, musica, riti e infine il falò. Spostandosi a Reggiolo (Reggio Emilia), domenica c’è la 24ª edizione di ‘Roccaciocc in Fiore’, il goloso appuntamento col cioccolato, negozi aperti, laboratori, animazione, musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Festival e ’Verdi Marathon’. Mercatini ed esposizioniModena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e le loro province, attendono cittadini e turisti per un altro fine settimana ricco di appuntamenti.

