Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela che i servizi segreti gli hanno mostrato un documento in cui si parla di un accordo tra Russia e Stati Uniti per 12 mila miliardi di dollari. Zelensky dice che le due parti discutono da tempo e puntano a concludere tutto entro giugno, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che i servizi segreti ucraini gli hanno mostrato un documento riguardante un possibile accordo di cooperazione tra Russia e Stati Uniti del valore di 12 mila miliardi di dollari. Zelensky, come riporta l'agenzia di stampa Ukrinform, ha fatto sapere che il documento è stato ribattezzato "Pacchetto Dmitriev". Il riferimento è all'inviato russo, Kirill Dmitriev che sta trattando con Washington la ripresa dei rapporti bilaterali. "Si suppone che si tratti di un pacchetto di cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia", ha affermato Zelensky, aggiungendo che "l'Ucraina mostrerà la propria reazione qualora un tale rischio si materializzasse". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: "Usa e Russia discutono accordo da 12 mila miliardi di dollari. Vogliono finire la guerra a giugno"

Zelensky avverte che l’Ucraina non accetterà decisioni sul suo futuro prese senza di lui.

