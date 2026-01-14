I leader Ue chiedono la nomina di un inviato speciale per l’Ucraina Secondo Politico si teme un accordo Usa-Russia fatto senza alcuna consultazione con l’Europa

I leader dell’UE chiedono la nomina di un inviato speciale per l’Ucraina, preoccupati per possibili trattative tra Usa e Russia senza coinvolgimento europeo. Dopo quasi quattro anni di conflitto, l’Europa sembra aver perso il ruolo di mediatore e teme di restare ai margini delle decisioni che riguardano il futuro dell’Ucraina. La questione solleva interrogativi sulla strategia e il peso dell’Unione nel contesto internazionale.

Dopo quasi quattro anni di conflitto in cui l’Ue ha rinunciato al ruolo di mediatore tra Ucraina e Russia, e davanti alle indiscrezioni su trattative dirette tra Usa e Russia, i leader europei temono di restare spettatori mentre si decide il futuro dell’ex Repubblica sovietica. Secondo quanto riporta Politico, citando alcune fonti a Bruxelles, diversi Stati membri stanno facendo pressione su Ursula von der Leyen affinché proceda al più presto con la nomina di un inviato speciale per i negoziati. Il timore, sempre secondo quanto riporta Politico, è che gli Stati Uniti possano arrivare a un’intesa con la Russia escludendo dal tavolo l’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Guerra Ucraina-Russia, Trump: "Non vogliamo perdere tempo con Kiev". Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta

