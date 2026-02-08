Contrasto alle povertà raddoppiate le risorse regionali a disposizione | oltre 2,5 milioni di euro nel triennio

Negli ultimi tre anni, la Regione ha raddoppiato le risorse dedicate al contrasto della povertà, arrivando a oltre 2,5 milioni di euro. Sono stati distribuiti aiuti concreti alle famiglie, come generi alimentari, vestiti, oggetti per la casa, ma anche cancelleria e giocattoli per i bambini. Le risorse sono state usate per sostenere chi si trova in difficoltà, offrendo un aiuto immediato e pratico.

Aiuti alle famiglie, distribuzione di beni di prima necessità come generi alimentari, vestiti, oggetti per la casa, ma anche cancelleria e giocattoli per i più piccoli. E ancora spazi di incontro e socializzazione, consulenze legali e sul mondo del lavoro. Sono i tanti volti degli empori solidali.

