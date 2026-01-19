Rinnovato il protocollo tra Carabinieri e Politecnico di Bari | Sinergie su ricerca e studio

Il Politecnico di Bari e la Legione Carabinieri Puglia hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione nel campo della ricerca e dello studio. L’accordo, sottoscritto dal rettore Umberto Fratino e dal comandante generale Iacopo Mannucci Benincasa, mira a favorire iniziative condivise e a promuovere l’innovazione tra le due istituzioni. Un passo importante per consolidare la collaborazione tra università e forze dell’ordine nella regione Puglia.

Il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, e il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'intesa, per rinsaldare la sinergia interistituzionale in materia di ricerca e studio.

